民眾黨主席柯文哲批評超徵稅率是行政紀律不佳，謊言說100次也不會成真；對此行政院副院長鄭文璨回應，超徵與經濟條件有關，國家的財政紀律與財政韌性正在提高，國家債務佔GPT的比例也降到歷史新低，政府舉債從前總統馬英九時代1兆7千億元到蔡英文總統7年4千多億是有大幅改善。

鄭文璨今（21日）到台中主持工商協進會舉辦「工商午餐會」，會前也對媒體詢問，柯文哲批抨超徵稅率是行政紀律不佳，謊言說100次也不會成真等說法做出回應。

鄭文璨說，謊言不能取代事實，超徵與經濟條件有關，任何經濟預測機構沒有兩家的經濟成長預測是一樣的，這5年我國債務還本約5千200多億元，今年6月已清償債務1110億元，今年預訂要借的1732億元也不用借的；

他強調，政府首先要改善國家財政接著挹注民生、增加福利，如，疫後特別預算3800億就是用稅基剩餘。

鄭文璨也強調，中央對地方補助也逐年增加，蔡英文總統上任到現在，對地方政府的補助7年累計結果是增加1600億元，去年的數字是5933億元；地方政府自有財源與負債比也在下降當中，他強調，國家的財政紀律與財政韌性正在提高，國家債務佔GPT的比例也降到歷史新低政府舉債也從馬總統時代1兆7千億元到蔡總統7年4千多億，是有大幅改善的。