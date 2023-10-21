「北台區域發展推動委員會」今年由新北市主政，8縣市共推動42件合作案，更攜手推動「跨縣市幸福保衛站」，複製新北經驗，結合境內四大超商，預計在明年1月20日擴大服務至台北、基隆、桃園、新竹縣市、苗栗、宜蘭7縣市，讓家遇急難學童在飢餓時，可到超商求助取餐，每餐金額100元。

「北台區域發展推動委員會」今（21）日在新北市市民廣場舉辦「北台首長會議」，區域合作平台今年由新北主政推動，以「攜手新世代．開創新未來」為合作主軸，經過8縣市一年來攜手合作，今透過影片呈現合作議題成果，並將輪值棒交接給下一屆主政縣市－新竹市。

今年度由新北市主政，北台9大議題組攜手共同推動42件合作提案，其中7大亮點議題扣合四大核心理念「更便利、更安全、更乾淨、更繁榮」，像是今年8月1日上路的「路邊停車費共同繳費平臺」，民眾只要下載一卡通、街口支付、拍錢包、車麻吉其中一個APP，即可繳納北台八縣市的路邊停車費，「跨縣市合作推動整合停車賸餘車位即時資料」與民間停車場業者合作整合查詢平台，預計明年上線。

「跨縣市幸福保衛站」，結合境內四大超商，預計在明年1月20日擴大服務至八縣市，讓家遇急難學童在飢餓時，可到超商求助取餐。持續推動中的亮點合作項目還包括「跨區通報支援」、「特色產業招商合作」、「跨流域污染治理合作計畫」及「遊程伴手禮配送服務」，透過跨域合作讓北台灣不管在跨區防救災、產業發展、觀光服務及環境治理層面能夠擴大合作量能、互助發展，讓千萬人口的生活更緊密、更美好。

新北市代理市長劉和然出席表示，今年北台更創新邀請18歲至35歲的青年朋友參與政策提案競賽，從新世代的角度發掘問題、提出創新解決方案，落實青年公民「由下而上」參與公共事務，這次青年創意提案內容非常多面向、有創意，經過決選，最終由「梅鹿×勇×青黏」拿下金獎，該團隊提出將公佈欄升級為功能多元的電子化公佈欄，並以瑞芳區為研究案例，希望透過數位化的電子佈告欄，擴大宣傳地方特色帶動觀光效益。

城鄉局表示，今日的活動現場也特別展示青年團隊政策提案成果，同時邀請青年創業攤商共同參與「少年ㄟ創意市集」，市集活動於今日上午起至10月22日持續2天，還有表演團體現場演唱，歡迎民眾有空來逛逛市集，也來看看青年們的創意提案，相關資訊可至北台區域發展推動委員會官網瞭解(網址：https://twntdc.org.tw/)。