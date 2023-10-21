以巴衝突開打已2周，雙方猛烈的砲火攻擊，造成不少平民流離失所。台北清真寺今（21日）、明兩日舉辦關懷兒童及難民活動，除了介紹伊斯蘭文化外，也歡迎民眾捐贈幫助受難兒童，喊話「讓我們與巴勒斯坦難民站在一起」，不過此活動卻讓網友戰翻了。

台北清真寺舉辦關懷兒童及難民活動，除了可以學習伊斯蘭文化，享受清真美食外，現場還有品牌精品義賣活動及捐款箱，讓台灣人可以「與加薩人民站在一起」。

鄉民「mangle」今日在PTT女板表示，雖然自己只是台灣底層魯蛇，但看到活動後為了幫助巴勒斯坦仍特地北上參與，捐個幾百塊當作愛心；他透露，活動場地雖然不大，繞一圈只要5分鐘就能走完，但卻相當熱鬧，且現場還有不少西方白人，他也順手捐了一點錢，希望能夠幫助遠在天邊的中東，「看到一堆小屁孩到處跑跳，我用充滿愛心與慈愛的眼神幫他們拍一張，想到一堆沒幾歲小孩被炸死或壓死在瓦礫堆就感到哀傷」。

不過此文卻意外讓網友開戰，有人說「很特別的活動，給推」、「台灣也要多收留哈瑪斯難民才對」，不過也有人認為「加薩沒什麼好同情的，自己用選票把哈瑪斯送上台能怪誰」、「哈瑪斯從90年代起就對以發起過多次恐攻，這個團體就是靠販賣仇恨起家的」、「哈瑪斯有錢的很，根本不缺這一點錢好嗎」、「捐這個錢真的要小心資金流向= =，小心被放上資恐名單」。