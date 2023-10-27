以色列軍隊今天表示，地面部隊在戰鬥機和無人機支援下，兩天內第2度對加薩走廊（Gaza Strip）進行地面突襲。

法新社報導，軍方聲明表示：「過去一天，以色列國防軍（IDF）地面部隊在IDF戰鬥機和無人機配合下，再對加薩走廊中部進行針對性突襲。」

聲明寫道：「IDF發現並打擊許多恐怖目標，包括反坦克飛彈發射場、軍事指揮控制中心及（巴勒斯坦武裝組織）哈瑪斯（Hamas）恐怖分子。」聲明還提到，部隊「在行動結束時即撤離這個地區」。

OPERATIONAL UPDATE: The IDF conducted strikes on Hamas terrorist targets over the last 24 hours.



IDF ground troops, fighter jets and UAVs struck:



🔴 Anti-tank missile launch sites

🔴 Command & control centers

🔴 Hamas terrorist operatives



The troops exited the area and no… pic.twitter.com/yNdiY6XTby — Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2023

美聯社報導，軍方表示，地面部隊在過去24小時內突襲加薩走廊，攻擊數十個武裝目標，飛機和大砲在加薩市郊區的什賈亞（Shijaiyah）轟炸了多個目標。

法新社提到，前一天晚上，以色列軍隊在巴勒斯坦領土北部使用坦克和步兵執行類似的地面行動。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）本週稍早重申，以色列正準備發動「地面攻勢」。

以色列官員說，大批哈瑪斯槍手本月7日從加薩湧入以色列，殺害1400人，大多為平民，並綁架224人。

哈瑪斯控制的加薩地區衛生部公布數據顯示，以色列隨後展開的報復性空襲和砲擊，造成加薩走廊至少7028人死亡，包括2913名兒童。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1121027