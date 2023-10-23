美國足球迷聲援梅西。（美聯社資料照）

足球巨星梅西（Lionel Messi）結束他在美國大聯盟的首個球季，他出賽14場、攻進11球、送出5次助攻，幫助邁阿密國際打出優異成績。雖然沒有進入季後賽，但邁阿密國際在梅西加入之前就落後很多了，而且靠著梅西的幫忙摘下隊史首座美墨聯賽盃冠軍，總結來說這還是一個成功的球季。

梅西在個人IG寫道：「我為球隊本季取得的一切成績感到驕傲，在大家的努力貢獻之下，我們摘得邁阿密國際隊史首座聯賽盃冠軍，我們打進公開盃決賽，甚至到最後一刻還有機會為季後賽奮戰。我們要保留所有的優點，讓下個球季更具競爭力，我還要感謝球團以及這座城市的支持，我相信我們還會一起經歷像過去幾個月那樣美妙的時刻。」

邁阿密國際靠著梅西和幾位好手加盟，半個球季就達到隊史的全新高度，包括球團的營收大幅成長。梅西加盟之前，邁阿密國際預計營收為6000多萬美元，梅西加盟之後因為票房和贊助商湧入，2024年預計營收2億美元（新台幣64億）將打破所有大聯盟球隊的紀錄。