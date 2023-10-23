大甲李綜合神經外科醫師李偉裕每周3天看診。（陳淑娥攝）

台中大甲李綜合醫院副院長、神經外科醫師李偉裕，在海線頗負盛名，沒想到，最近再度遭謠言惡意中傷，有患者親自跑到醫院問，「李偉裕醫師病逝了嗎？」讓護理人員又氣又好笑，乾脆把患者親自帶到診間「見證」他看診；李偉裕無奈說，「真的很困擾，聽了謠言很難過！」

台中神外名醫又被「賜死」 本尊現身打臉謠言

大甲李綜合醫院院長隋善中表示，李偉裕醫師於1996年起到醫院服務，至今已經27年，無奈不斷遭外界惡毒放話中傷。從6年前起，每隔幾年，便會謠傳開刀手會抖、視力退化或重病過世的傳聞，讓院方及本人非常困擾，院方痛批散播謠言的人，也誓言揪出造謠的源頭。

「我在大甲李綜合醫院好好的服務鄉親，不知道怎麼都會有傳言說我怎麼了！真的是一頭霧水。」李偉裕無奈說，在醫院服務親鄉覺得很快樂，但是地方盛傳他手抖、無法看病，甚至傳出他死亡的惡毒謠言，每隔一陣子便會有這些耳語，不知道傳出這樣謠言、中傷的人目的為何，但是聽了真的很難過。

李偉裕特別在診間錄製了一段影片澄清，他告訴鄉親，「我在大甲李綜合醫院服務大家，沒有什麼問題，也會相當注意我的健康，請您們放心，好不好？」另外，在秋天季節轉換之際，他更貼心的提醒病患，也要多加注意自己的身體，尤其是罹患高血壓、高血糖、高血脂三高的病患更要留心。

李偉裕說，在天氣轉換的時候血壓容易起伏，發生腦中風、腦溢血頻率會提高，因此，更要注意自己的血壓，一定要按時吃藥，如果發現自己身體出現異狀，趕緊找醫師求助或進行藥物調整。在運動或工作前，要提早做暖身運動，減少運動傷害，否則嚴重一點，恐怕會導致椎間盤破裂，造成神經壓迫，或是肢體、筋骨的傷害。

有病患聽到中傷李偉裕醫師惡毒的謠言後，也替他打抱不平。吳姓民眾痛批，「夭壽可惡，亂傳話的人也不查證，李醫師人明明就好好的，而且對待病患很好，隨意散播謠言的人應該要抓去關。」蔡姓民眾說，他每次都陪媽媽來看診，李醫師看診很仔細，日前媽媽才動手術，治療恢復得很好，這樣中傷他，實在很可惡。