台北大巨蛋將在下個月舉辦2場壓力測試賽，台北市長蔣萬安27日到大巨蛋開箱，視察球場設施改善情形，圖為大巨蛋內「打者之眼」已補上，椅子的防塵套均已拆下。（趙雙傑攝）

台北大巨蛋將在下個月舉辦2場壓力測試賽，台北市長蔣萬安27日到大巨蛋開箱，視察球場設施改善情形，圖為大巨蛋現況。（趙雙傑攝）

等12年！台北大巨蛋今開箱 蔣萬安感動高呼「這句」 @ChinaTimes

台北市長蔣萬安27日上午率副市長李四川、林奕華，以及市府團隊一同赴台北大巨蛋「開箱」。蔣萬安表示，32年前民眾在台北市立棒球場高喊「我們要巨蛋」，也感謝時任行政院長郝柏村啟動台北大型室內體育場興建計劃，「現在，我想向32年前在雨中呼喊的球迷朋友回應，我們有巨蛋了」。

台北市政府日前正式通過大巨蛋使用執照，27日上午實地「開箱」。蔣萬安直言，這一刻是球迷們與台北市的時刻，32年前在台北市立棒球場，也就是目前台北小巨蛋舊址，因大雨打亂當時的中華職棒總冠軍戰，現場上萬名觀眾在雨中高喊「我們要巨蛋」。

蔣萬安率副市長李四川、林奕華，體驗大巨蛋觀眾席。（趙雙傑攝）

「今天我要在這邊感謝允諾大巨蛋的郝柏村院長，以及歷任市長一棒接一棒的努力」，蔣萬安說，從選址、規劃、動工、停頓、復工，到今日完工，都是所有辛苦的市府同仁、施工團隊，大家共同努力的成果。

「今天站在這，讓我有種穿越時空的感覺，我想向當年在雨中呼喊的球迷們回應，我們要巨蛋，我們有巨蛋！」

大巨蛋開箱，圖為內野側球員休息區。（趙雙傑攝）

台北大巨蛋將在下個月舉辦2場壓力測試賽，台北市長蔣萬安27日到大巨蛋開箱，視察球場設施改善情形，圖為忠孝東路四段連接大巨蛋的地下通廊。（趙雙傑攝）

蔣萬安說，可看到大巨蛋內部各項設施，在大聯盟專家來訪後，遠雄已做好相關改善。他強調，特別感謝李四川，是大巨蛋完工的最重要推手；也謝謝市府團隊，「大家都知道市民朋友對巨蛋已經迫不及待，但也頂住壓力，以最高標準檢視」。蔣萬安說，11月將舉辦試辦賽、接著12月迎接亞錦賽，希望球迷進場為中華隊加油。