景美游泳池本月1日重新開幕，優惠期間凡台北市民可享全票9折優惠，女性於每周四晚間6時起入場更享泳池全票半價優惠；台北市體育局表示，此次景美泳池首度依《促參法》，由中國青年救國團取得經營，結合民間資源，為市民提供友善運動場館服務。

為擴大使用族群，景美泳池打造多元服務及全齡友善的運動環境，在場館入口大廳及室內區與台北市立圖書館景美分館共構，室內區有健康輕食區、運動教室、多功能教室；室外區則有戶外泳池、兒童池、噴泉池、SPA池。

重新開幕後，景美泳池也立即加入「台北樂運動」1500U幣加碼優惠，於今年度U-Sport台北樂運動計畫試辦期間於場館集點5U時可額外獲得5元集點卡，每人最多可額外獲得60元集點卡，集點卡可換門票、相關運動商品及輕食飲品。

北市體育局表示，為提供民眾優良運動場館空間，今年已陸續完成場館更新，包括大安運動中心、松山運動中心，文山運動中心也預定於明年4月完成整修重新開放，打造北市更優質的運動環境及服務，帶動全民運動與健康樂活城市。