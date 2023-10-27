台中市舉辦第22屆金手獎選拔活動，27日結果出爐並頒獎，市長盧秀燕在頒獎典禮中特別感謝在第一線拚搏的中小企業。(主辦單位提供)

鼓勵中小企業持續升級，台中市舉辦第22屆金手獎選拔活動，27日結果出爐並頒獎，市長盧秀燕在頒獎典禮中特別感謝在第一線拚搏的中小企業，她說，這些企業是守護台中產業的經濟動能，讓受疫情衝擊後的城市逆勢成長，盼他們持續造福員工、回饋社會，為台灣及台中再創經濟奇蹟新高峰。

今年共20家企業榮獲金手獎，包括銳泰精密工具股份有限公司、新可大國際股份有限公司、旭光箔膜科技股份有限公司、豪力輝工業股份有限公司、尚殷股份有限公司、健豐泡綿股份有限公司、新振發食品股份有限公司、威全機械工業股份有限公司、九灃興業股份有限公司、元順利有限公司、高搌工業有限公司、青水彩色印刷股份有限公司、安威機具股份有限公司、新裕原機器廠股份有限公司、東翔重機企業有限公司、振聲鐵工所股份有限公司、吉米食品有限公司、滿弓企業有限公司、政炎機械股份有限公司、豐源工業股份有限公司。

盧秀燕表示，台中市的金手獎是全國唯一由地方政府創辦的經濟獎項，從2002年至今已有391家績優企業獲獎；金手獎評選標準越來越嚴格，這些得獎企業在疫情及國際政經影響下仍能受到肯定，彰顯出台灣頭家的拚搏精神。

「金手22數位轉型，攜手向前！」台中市金手獎得獎廠商協進會理事長孫志仲說，金手獎舉辦至今已22年，持續鼓勵在地企業精進、成長轉型，除提升產業競爭力，也成為帶動台中經濟發展的火車頭；今年活動以「數位轉型，攜手向前」為核心，參選企業中不乏二代傳承，讓公司經營帶著「新與舊」、「傳承與創新」精神走向數位時代。

金手獎頒獎活動特別邀請明華園當家台柱孫翠鳳演講，分享明華園創團至今對表演藝術與傳承歌仔戲表演的堅持，台中市工策會表示，盼將明華園傳承文化的精神傳遞給中小企業主，讓金手精神繼續流傳。