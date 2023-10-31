維田指出，美國、歐洲、日本等就業市場勞工短缺困境益發嚴重，在各國工業4.0政策推動下，因應人力短缺問題將大力投入機器運用，引進更多自動化設備提供產能，並降低人力需求，因此預期將帶動更多工業電腦需求，而維田長年致力於工業用電腦產品的研發與製造，能針對客戶應用，提供多元化且具競爭力的解決方案，在今年「台灣精品獎」的加持下，維田在未來工業4.0趨勢中將更具競爭力。

維田進一步指出，今年獲獎的產品為充分展現公司產品優勢與研發量能，「食品級IP69K全防水不鏽鋼工業電腦 PhanTAM-921CP」同時具有防鏽、防塵、防水等特殊功能，其全機使用SUS304食品級不鏽鋼，採用一體成形製程，減少機身組裝接縫，降低髒汙堆積的情形，並且使結構更加強固，同時較為輕薄，達到機體輕量化。並使用衛生螺絲於機體，材質安全且避免污漬堆積。全新隱藏式天線設計，支援5G與WI-FI高速傳輸，可防止因折彎導致損毀或通訊受阻，導入AIOT更加便利與穩定。

整機更通過IP66/IP69K防水防塵認證，可使用高溫高壓水柱清潔，抗菌耐酸鹼腐蝕，同時提供豐富的I/O擴充選項，多元的安裝方式，特別適合食品加工，生技製藥，化工生科等無菌製造業導入AIOT智慧工廠產線，以AI輔助優化生產與節能控制，符合ESG永續製造趨勢，提高產能效率兼顧淨零碳排，達到食品級安全防護。