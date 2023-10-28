受到財報表現不一，美股27日反攻失利，導致標準普爾500指數繼那斯達克以後正式進入修正，也令美股正朝5年來最慘澹10月邁進。展望未來一周大盤能否力挽狂瀾將聚焦在三大議題，分別是聯準會（Fed）例會、蘋果財報與10月就業數據。

在投資人大量消化財報多空消息下，美股27日漲跌互見。道瓊工業指數終場下跌366.71點，跌幅1.12％，收在32,417.59點；標普500指數也挫低0.48％以4,117.37點報收。以科技股為主的那斯達克與費城半導體指數則逆勢上揚，分別收高0.38％與1.21％，指數各為12,643.01點與3,227.093點。

美股周線也持續吞黑、跌幅逾2％。道瓊與標普分別跌2.1％與2.5％、連跌兩周；那指下滑2.6％，為連三周收黑。過去一周標普、那指相繼從7月底創下高位累跌超過10％，陷入修正區間。

有「華爾街最準分析師」之稱的美銀首席策略師哈奈特(Michael Hartnett)

近日表示，由於市場太過看空，風險資產反向買入訊號已被觸發，他預期美股年底前可能會有一波技術性反彈，但就中長期而言美股依然看空。

此外受到以色列軍方將在加薩地區擴大地面進攻行動，黃金現貨在避險買盤支撐下，27日順利攻上2千美元大關、收在每盎司2006.38美元、周線收高1.4％；國際油價也脫離前一日創下兩周低位、反彈近3％，布蘭特與西德州期油分別升到90.48與85.54美元，不過周線還是收低1.8％與2.9％。

未來一周Fed例會、蘋果財報與10月就業報告將成為主導美股走勢的主要因素。Fed將在10月31到11月1日召開決策會議，擁有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報經濟特派員蒂米羅斯（Nick Timiraos）表示，9月核心PCE月增幅升高並無礙通膨下滑趨勢，Fed料將持續維持利率不動。不過投資人將繼續從會後聲明與鮑爾記者會內容，尋求未來貨幣政策走向的線索。

緊接蘋果將在11月2日發布財報，美銀指出考量到消費者支出環境減弱，蘋果上季營收成長恐將略為減速。此外10月就業報告則將在11月3日出爐。