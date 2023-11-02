●在談到美股在聯準會主席鮑爾發表談話後反攻，投銀Wedbush Securities股票交易部門常務董事Michael James表示，這是因為鮑爾的用詞不像在之前的記者會那樣，對利率可能「升更高、高更久」（higher-for-longer）那麼果決。

●安聯投資管理公司（Allianz Investment Management）資深投資策略師Charlie Ripley表示，雖然聯準會仍有再次升息的潛在風險，但鮑爾的談話表明「升息的標準已經提高」。

●Oanda資深市場分析師Edward Moya表示，雖然鮑爾堅持升息仍是考慮選項，但他的話似乎不太有說服力。

●Global X投資組合策略師Damanick Dantes表示，基於近來美國公債殖利率上揚，聯準會在12月升息的可能性降低，但之後仍有可能提高利率以持續降低通膨。金融環境在9月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議之後已經收緊，部分實現了聯準會的目標。