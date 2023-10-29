2024總統立委選戰將近，第三勢力時代力量目標保住5席立委、力拚8席，黨主席王婉諭29日召開「第三屆黨員代表第2次會議」時喊話，距離2024大選不到80天，將以「全力衝刺2024」為目標，讓代表正義、最關心青年世代的時力續留立院，成為推動進步法案的關鍵角色，不會成為任一黨的附庸，也不會與他黨進行政治分贓。

時代力量此會議除例行業務報告外，更特別邀請下屆不分區立委參選人林依瑩、王寶萱、陳泰源、余佳蒨，來到現場向黨代表們致意，期盼結合黨內支持，全力衝刺明年選戰，宣示時代力量2024必勝的決心。

王婉諭表示，今天召開黨代表大會，是盼以「全力衝刺2024」為目標，中央與地方黨部總動員力拚明年選舉，讓代表正義、最關心青年世代的時代力量，繼續在立法院扮演推動進步法案的關鍵角色；她也向在場黨員、黨代表表達衷心感謝，一路陪伴時代力量前行，給予支持與鞭策，明年一定會站穩國會，繼續堅持改革，無所畏懼。

王婉諭指出，時代力量創黨8年，堅持走一條「進步本土、堅持改革」的道路，時力不會成為任一黨的附庸，也不會與他黨進行政治分贓，更不會跟黑道、財團站在一起，顛倒最基本的是非黑白。

時代力量2020大選5席區域立委全軍覆沒，政黨票則拿下109萬8100票，得票率7.7％，總共當選3席，包含環團出身的陳椒華、前時力主席、律師邱顯智、小燈泡媽媽王婉諭等；明年大選，邱顯智、王婉諭轉戰征戰新竹市及新竹縣區域立委，並提出8席不分區立委提名名單，區域加不分區立委目標保住5席、力拚8席。