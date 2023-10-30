選戰進入倒數，藍白合政黨協商達成四點共識，民進黨發言人張志豪今日批評，藍白又在上演「中共高度」期待的藍白合政治分贓戲碼，也點名民眾黨主席柯文哲應該先向國人說清楚，為何要提名具大陸幹部經歷背景的人進入國會，還稱這樣的人極有可能洩露國防機密，對國家安全造成危害。

張志豪也提及，柯文哲曾針對賴清德說中共希望藍白合反嗆「選舉只有這招？」，他也要反問，藍白兩黨主席朱立倫及柯文哲為了勝選只剩藍白合這招嗎？顯然就是政治分贓、歹戲拖棚，再次呼籲朱立倫及柯文哲，密室協商藍白合的同時，應該要討論中共對內介選，對外用共機共艦擾台，兩黨要如何因應？

張志豪今率民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人戴瑋姍，及新北市立委參選人何博文召開記者會揭露中共介選樣態，提醒國人注意中國除了滲透宮廟、操弄民調及進行影音認知戰等途徑，還包括民眾黨不分區立委將提名具有大陸組織背景的徐春鶯等手段，影響甚巨，不可不慎。

張志豪認為，中共干預我國大選的手段，從操弄民調、用查稅、調查土地、逼台商表態、阻止台商投資金門、發布惠台措施、共機共艦擾台軍演、禁止台灣產品輸出、補助親中人士機票、共諜組織滲透軍營、外交系統打壓，還包括操作台商抗議等手段，甚至跟親藍名嘴合作在節目上散布親中疑美言論，再以短影音方式擴散傳播，變相以「入島、入戶、入腦、入心」操作手段，企圖遂行影響選舉、達到政治目的。

他也提到，中國也透過台企聯對藍營執政的彰化、南投等縣市進行大筆資金捐款，還提供台商優惠機票的訊息，但台企聯的背後其實就是中國國台辦，每逢選舉就呼籲台商返鄉投票，而國民黨更多次和台企聯合辦活動，不只4年一次的總統大選，就連地方首長選舉也會舉辦。

他舉例，如2020年總統大選，台企聯湖南長沙分會長林懷舉辦返鄉投票活動，提供台胞免費餐飲、抽獎活動，免費酒店住宿，還有幾乎全額機票補助飛往台灣投票為2020年競選總統的國民黨時任候選人韓國瑜拉票，事後參加餐會者多達500人，事後林懷的行為觸犯《總統副總統選罷法》，今年7月遭判刑3年2月定讞。張志豪說，檢調並查到林懷提供的經費來源是向長沙市台辦、湖南省台辦申請，前後共獲得新台幣649萬元，顯示台企聯明目張膽將中國台辦所提供經費，用以賄賂選民、介入選舉，對台灣民主損害甚大。