長期關注台灣選情的日本學者小笠原欣幸近日預測，以目前選情來看，民進黨提名的總統參選人賴清德極可能勝選，但立委恐怕難過半。對此，民進黨發言人卓冠廷31日表示，民進黨非常有信心爭取「總統勝選、國會過半」，他也以12字形容藍白合是「各自算計、貌合神離、政治分贓」，不會獲得選民認同。

民進黨發言人卓冠廷今日上午偕台中市立委參選人謝志忠及高雄市立委參選人李柏毅召開記者會，會後媒體問道，民進黨如何看待藍白兩黨可能在總統人選時不合，卻可能威脅立委選情，未來將面臨「朝小野大」的結果？

對此，卓冠廷指出，現在所有的選舉節奏都按既定步伐走，接下來剩2個多月，賴清德已展開全台輔選，包括各立委參選人的聯合競選總部及空戰、陸戰整體的結合，整體目前不變，目標還是「總統勝選、國會過半」，民進黨非常有信心，會努力地爭取全民支持。

「國會不過半，潛艦造一半。」卓冠廷說，國會如果可以過半，台灣國防才能自主，有非常多的政策需要靠國會過半，未來會跟著賴清德一起努力，大家有信心。

談及藍白合，卓冠廷以12個字總結「各自算計、貌合神離、政治分贓」，他認為此狀態不是因為理念結合，不會獲得人民認同，無論藍白最後有沒有合成，民進黨都會按照既定的步伐繼續往前走，也推出優質立委參選人，對比之下是人民最好的選擇。

至於如何看待國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲會面的4點結論，卓說，簡單來說就總統沒有談、立委繼續談，顯然是政治分贓，人民不會因此感動。