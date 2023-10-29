水利署三河局斥資1400多萬元，改善台中市潭子區柳川排水潭北段護岸並在左岸增設人行步道，擴大親水環境提供民眾休閒，29日上午舉辦啟用典禮。（立委楊瓊瓔辦公室提供／潘虹恩台中傳真）

水利署三河局斥資1400多萬元，改善台中市潭子區柳川排水潭北段護岸並在左岸增設人行步道，擴大親水環境提供民眾休閒，29日上午舉辦啟用典禮，吸引地方逾400位民眾共同慶祝，連里長也笑說「就連原本沒運動習慣的居民，現在都會來這邊散步、慢跑。」。

柳川排水潭北段護岸改善及人行步道29日上午舉辦竣工啟用典禮，立委楊瓊瓔與、市議員賴朝國以及在地多位里長、社區民眾400多人共襄盛舉。楊瓊瓔說，未來柳川排水潭北段護岸改善及人行步道左右岸開通後，將成為當地居民運動、散步的優質場域。

楊瓊瓔指出，柳川排水潭北段護岸改善及人行步道左岸完工後，左右兩岸總長約600公尺，設計「以人為本」考量民眾需求，沿途增設照明燈具並新增健康步道，未來會再繼續請市府養工處增設休閒座椅及簡易運動設施，讓民眾有更完善的步行環境。

「就連原本沒運動習慣的居民，現在都會來這邊散步、慢跑。」林俊堂笑說，新設人行步道完工後，成功帶動里內運動風氣，許多民眾每天清早和傍晚都會前往運動、休憩。另，右岸人行步道的高大台灣欒樹過去因為雜樹雜草叢生，都未曾發現入秋後台灣欒樹吐出黃花、結出紅色果實，樹色鮮艷美麗，現在美景一覽無遺，歡迎民眾一同賞花。

賴朝國說，很高興看到左岸新風貌，這不但是中央和地方合作成果，同時也是公私部門共同與民意協調，才呈現出美麗的人文景觀，同時提供民眾更安全、安居樂業的好環境。