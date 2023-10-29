做為前世界汽車製造王國，日本最近開幕的東京車展飽受全球汽車業者關注，尤其是做為新一代汽車主流的電動車技術更受矚目。一如日本汽車頭豐田，日產汽車也在東京車展上鄭重推出正在開發的全固態電池（ASSB）技術，號稱較傳統車用鋰電池的能量密度翻倍，而充電時間僅需1/3。

據《快科技》報導，ASSB技術可以讓電動汽車的電池具有「幾乎是現有電池2倍的能量密度」，並且具有更快的充電性能和更低的成本。日產研究部門副總裁土井和弘稱，該技術有可能讓日產的下一代電動汽車實現質的飛躍。

報導指出，由於每個固態電池單元能夠提供更多的能量，可以使大型、重型的汽車（例如卡車或貨車）在不增加電池組體積的情況下提高續航里程。

尤其讓各界關注的是電池充電時間問題，日產表示，ASSB固態電池可以將充電時間縮短到傳統電池的1/3。

另一方面，受到年輕人特別感興趣的是，運動型或超級跑車可以使用更小、更輕的電池組，從而提高操控性、制動性和加速性。加上ASSB電池可以在室溫到100℃的範圍內正常工作，因此，全固態電池不需要專門的冷卻系統。

報導表示，目前ASSB技術按照日產之前公佈的計畫進展順利，第一座試驗性生產工廠仍然計畫於明年開始運營，而首款採用ASSB技術的量產車型仍然預計於2028年推出，可能略晚豐田的固態電池汽車。