中國自12月起將對純電動汽車（EV）電池的主要材料石墨的出口實行許可制度，由於中國天然石墨佔全球59%，此舉造成全場市場秩序大亂，日本、韓國的大型材料企業開始採取應對措施，其中受影響最深的可能是日本歐洲的電動車製造商，這對處於激戰狀態的中日歐電動車大戰將造成深刻影響。

《日經中文網》報導，石墨在電動車裡主要用於車載電池的負極材料，它是純電動汽車鋰離子電池的4種主要材料之一。中國政府的新規定雖未完全禁止石墨出口，但當地企業只有經過相關部門的審查許可才能出口。

報導說，受中國石墨管制影響的企業很多，日本三菱化學在香川縣的工廠生産負極材料，使用的石墨一直依靠從中國進口，短期內將以庫存來應對，目前正在討論庫存用完後的對策。

三菱化學的相關負責人說，「很難從12月就馬上改為從其他國家採購，但如果來自的中國進口停滯，將考慮從替代國家採購」。該公司已於2022年與在莫三比克和挪威等生産石墨的澳大利亞多家企業開始討論合作。

報導表示，日本Resonac Holdings（原昭和電工）也從中國等多個國家進口石墨。相關負責人表示，「正在詳細核實出口管制的影響，討論對策」。日本市場調查公司Techno Systems Research的數據顯示，從負極材料的全球出貨量（2021年）來看，Resonac排在世界第9位，三菱化學排在全球第10位，二者均屬於業界大企業。

韓國企業也已開始採取應對措施，韓國浦項製鐵（POSCO）旗下企業將提前以國內煤焦油為原料生産石墨，以此彌補來自中國的天然石墨的減少。

據美國地質勘探局（USGS）統計，中國的天然石墨産量（2020年）佔全球份額的59％。如果新規定導致負極材料製造商的石墨採購停滯，可能也會對日本和歐洲的純電動汽車廠商造成影響。