八仙山國家森林遊樂區的十文溪風景優美。(林業保育署台中分署提供)

林業及自然保育署台中分署為了提供多元化服務，於大雪山、八仙山國家森林遊樂區及東勢林業文化園區規畫設置充電樁，其中大雪山及八仙山國家森林遊樂區遊客中心旁已各設置2座充電樁，並於11月2日起啟用，將解決電動車主的「里程焦慮」，也為低碳遊旅盡一份心力。

林業保育署台中分署表示，近年隨著電動車市佔率提升，不少民眾駕駛電動車前往國家森林遊樂區遊玩，因路程較長，常會擔心下山時電池續航力不足的問題，為提升服務品質，特別規畫設置充電樁供電動車主使用。

這次設置的充電樁之充電介面為J1772(Type1)，符合市面上大多數車種使用，採以度計費方式，充電1小時約可續航50公里，民眾可在為電動車充電的同時，於森林遊樂區慢遊，吸收芬多精，享受森林中清新的空氣。

林業保育署台中分署指出，除了已啟用的4座充電樁，後續將陸續在大雪山國家森林遊樂區的小雪山資訊站及東勢林業文化園區各再增設2座，屆時即可加入服務電動車主行列，未來也將視入園電動車數量、充電需求等，評估增設可行性。

台中分署特別呼籲，電動車停車格為提供電動車充電使用，充電完畢後應駛離該停車格，以利其他電動車使用。