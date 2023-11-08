一名網友日前入住台中火車站附近的飯店，一晚雙人房只要765元，以為撿到便宜，結果到了晚上，樓上不斷傳出拖椅子及超大的馬桶沖水聲，嚇到他整晚睡不著，上網查才發現有導遊說這間飯店很陰，連在地人也警告，「台中車站附近都是鬧鬼的房間」，都會避開。

原PO近日在臉書「靈異公社」表示，他在訂房網訂了台中車站的某間飯店，雙人房一晚才765元，想說便宜沒住過就去住看看，沒看評價就去住了，11月1日晚間11點入住後，飯店大廳的燈非常明亮，讓他覺得有異，到了半夜3點準備睡覺時，開始一直聽到樓上有人拿椅子拖地板的聲音，吵到無法入睡，連帶耳機開降噪模式睡覺也聽得到，持續一整晚。

原PO表示，就在他被噪音折磨到快睡著時，突然聽到兩次很大聲的沖馬桶聲，嚇到無法入睡，只能打給朋友聊到早上5點才累到睡著。他說，房間的鏡子是面對床，總感覺鏡子裡有人一直看著他，上網查發現，別人也有類似經驗「感覺有種神秘的力量注視你」，也有導遊說這間飯店很陰。

貼文PO出後，吸引網友留言：「我幾年前也住過，窗戶沒打開也沒有風，窗簾卻突然抖了很大一下，好像什麼東西咻一下飛出去」、「台中車站某飯店，我老婆說整晚都有聊天的聲音在耳邊…」、「鏡子真的不能面對床」，還有在地人說，「台中車站附近都是鬧鬼的房間你不知道嗎？台中人都不會去住那附近，因為都知道」、「火車站附近的飯店盡量不要住」；但也有人說，也許是隔音太差才這麼便宜，別想太多。