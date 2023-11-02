不少新手父母經常遇到許多難題，一名女子表示，孩子已2歲，先生因孩子出生後，失去原有的生活品質，經常懊悔地喊「為什麼要生孩子？」也不願多花時間照顧，她試圖和對方溝通仍得不到改善，讓她感到沮喪又疲累。

原PO近日於論壇《Reddit》指出，和先生育有一個2歲的孩子，但先生很明顯不喜歡孩子，甚至從怨恨變成憂鬱，先生每天都會回想過往沒有孩子的日子，經常說出「我們真的需要嗎？」、「為什麼要生孩子」等令人沮喪的話。

原PO和家人住得很遠，所以沒有後援，先生是全職上班族，公司允許在家工作，她是兼職工作，兩人輪流照顧孩子，對方有時因工作無法吃午餐，會把原因歸咎於孩子，儘管孩子現在已到幼兒園上課，先生還是會不斷抱怨沒時間上健身房、不便進行房事、外出用餐很麻煩等，直呼人生沒有意義。

原PO表示，先生在家會做家務和煮飯，偶爾帶孩子去公園，但僅止於此，幾乎沒有照顧孩子，她盼望先生可以幫忙，讓她有稍微喘息的空間，她試圖和先生溝通但無效，讓她心灰意冷，「每天要忍受這種生活是很沮喪的，畢竟是我懷胎10個月生下的孩子」，她說育兒對她來說很耗費精力，但不後悔。