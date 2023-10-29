許多人都會選擇出國旅遊讓身心放鬆。一位男子近日從日本沖繩搭機返台，不料有位小孩幾乎全程都在大哭，甚至連空服員出動安撫也沒有效果，最後家長卻等其他乘客下機才離開，讓男子氣得怒轟，「你有家教嗎？你懂家教嗎？很明顯你不懂，因為你放任你的小孩歇斯底里的哭卻束手無策」，要求家長出面道歉，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，當天他搭乘星宇航空返台，卻有一個小孩從起飛5分鐘到落地為止都在大哭，「走去經濟艙前哭，走到艙尾也哭，連空服員也要幫忙安撫你的寶貝」，最後該家長卻完全沒有任何道歉動作，而是躲在艙尾等其他乘客下機後才離開。

原PO點名該位家長，「你有家教嗎？你懂家教嗎？很明顯你不懂，因為你放任你的小孩歇斯底里的哭卻束手無策，當事家長如果有看到這篇，希望你出來道歉」。

對此，許多網友紛紛回應，「真的很討厭坐飛機的時候有小孩在哭…」、「我也遇過，但是對方家長很有禮貌和全機的人道歉，下飛機時也沒跑第一，站在前面和每個人一直道歉」。

不過也有人認為，「走去經濟艙前哭，走去經濟艙尾哭，所以家長有抱著小孩安撫走來走去？說不定人家覺得很不好意思啊，你要他拿機長廣播跟大家道歉嗎？」、「氣壓改變，小朋友不舒服…只能用哭，來表達不舒服…多多包容吧！」。