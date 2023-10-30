2023年德國紅點設計概念獎有來自全球將近4000件作品參賽，最終評選出188件紅點獎作品，台灣科技大學以「虛擬實境百變搖桿」、「RTV-快速醫療指揮車」、「可拆式桌子」3件作品獲得紅點設計概念獎，也是連續3年蟬聯紅點設計排行榜亞太第一的殊榮。

台科大博士班二年級學生何繼偉以榫卯為主題，設計出未使用任何金屬螺絲，完全使用櫸木進行拼接組裝的「可拆式桌子」獲得紅點設計概念獎肯定，這已經是他第四次獲得紅點設計獎。

何繼偉並非家具設計專業出身，他在產品創新的同時更看重合理性，他認為造型簡潔與扁平化的家具更符合市場需求，在產品收納、拆裝使用的方便性也相當重要。

台科大設計系學生張彥齊、楊冠明感受到災難發生時，現場狹窄崎嶇的道路容易影響到救援速度與品質的痛點，設計出裝載醫療設施及提供救護區域的「RTV-快速醫療指揮車」，同時具備高機動性與多功能的空間設計，助於醫療人員能夠在災難現場進行完善的醫療照護。

張彥齊表示，作品能從中脫穎而出讓他感到相當驕傲，自己明年會前往美國攻讀汽車設計碩士，希望可以透過交通工具的設計來改善社會及生活，「這個獎項也是給自己大學四年最美好的結束吧！」

台科大設計系學生游晴、林容陞的畢業作品「虛擬實境百變搖桿」，改善使用者的VR遊戲體驗，可根據不同的場景快速組裝成各類手把使用模式，如：槍戰遊戲的手槍、賽車遊戲的方向盤與棒球比賽的球棒等八種模式，並透過握持形狀和慣性回饋裝置，將VR體驗提升到新的層次，此外也能自由組合拆裝、輕便收納。

紅點設計概念獎主辦單位參考近5年全球各公司與學校的創新設計量能，每年都會評選出紅點設計概念排行榜，台科大已經連續三年蟬聯院校類亞太第一的殊榮。