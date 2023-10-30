中國政府中東問題特使翟雋29日在約旦首都安曼會見聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署主任專員拉扎里尼（Philippe Lazzarini），就巴以局勢交換意見。翟雋表示，當務之急是立即停火止戰，盡最大努力保護平民，避免造成更嚴重人道主義災難。

大陸外交部網站顯示，拉扎里尼表示，當前迦薩局勢不斷惡化，人道主義危機嚴重，並向周邊國家外溢。國際社會應共同努力，推動衝突當事方儘快實現停火，使更多人道援助物資儘快進入加沙，緩解巴勒斯坦人民的苦難。

拉扎里尼表表明，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署視中方為重要夥伴，感謝中方長期以來對工作署的政治支持和財政援助，讚賞衝突以來中方向加沙提供緊急人道主義援助，願與中方加強配合，儘快緩解迦薩人道局勢。

翟雋表示，巴以緊張局勢持續升級，造成大量平民傷亡，引發嚴重人道主義危機，中方對此深感擔憂。中方對巴以衝突中的遇難者和工程處等聯合國機構的罹難者表示深切哀悼，認為當務之急是立即停火止戰，盡最大努力保護平民，避免造成更嚴重人道主義災難。

翟雋強調，中方一貫支援工程處開展工作，願繼續向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署提供力所能及的捐助，並推動國際社會通過工程處增加對巴勒斯坦的援助幫扶，進一步改善巴勒斯坦人道主義狀況。