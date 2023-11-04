「台中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營」將於11日盛大舉行，有多間學校投訴，學生由學校推薦參加2天1夜的活動，基於責任，指導老師會陪同，但主辦單位今年卻取消安排老師餐食，大感不便。主辦單位台中市政府祕書處指出，為確保比賽公平性，今年未開放指導老師入場，由於經費有限，沒有安排老師餐食。

學校指出，「模擬聯合國暨國際議事培訓營」將於11日在東海大學舉行，往年簡章上寫有「指導老師得共同報名出席」，學校也會請指導老師陪同，學生若有任何問題，老師除了可即時提供協助外，針對活動期間住在飯店的孩子，也能夠給予適當照顧。

學校表示，但今年不知為何，簡章上規定不讓指導老師進入會場，由於有學生是由校方推薦參加，基於責任及讓家長放心，指導老師還是會陪同前往，也會遵守規定不進入會場，但主辦方卻取消以往作法，不提供餐食給老師，令人大感不解；且外縣市學校的孩子當晚需住飯店，若沒有老師在旁幫忙，且沒家長，讓未成年的孩子單獨在外，能放心嗎？

對此，台中市政府祕書處指出，「模擬聯合國暨國際議事培訓營」今年是第3屆，參加孩子全程免費，並提供餐點，由於有人反映，指導老師進入會場，會影響比賽公平性之虞，經進行滾動式檢討後，今年規定指導老師不能進入會場。

另外，因為活動經費有限，希望將資源用在學員身上，讓孩子有最大的收穫，且經詢問教育局，指導老師若有陪同，可以報差勤費，所以今年就沒有安排老師餐食，建議可自行在會場附近用餐。

「台中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營」今年是第3屆，市府盼藉模擬聯合國決議文草案實作及各項國際禮儀及議事訓練，促進學子主動參與國際事務、鍛練理性思辨能力、培養領導能力，以拓展青年國際視野及全球競爭力；今年招收300名學員，活動為兩天1夜，免報名費，包含兩天表定活動及餐食，活動內容相當豐富，深受學子喜愛。