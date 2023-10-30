取自總統府直播畫面

蔡英文總統30日上午接見「2022杭州亞洲帕拉運動會」代表團，肯定選手們展現出挑戰自我極限的精神，讓世界看見臺灣的體育實力。並表示，政府會持續推動身心障礙運動發展，支持選手及教練們充分備戰明年巴黎帕運，也盼所有選手繼續創下亮眼的成績。

代表團一行今天由中華帕拉林匹克總會會長暨代表團團長穆閩珠率領，教育部長潘文忠、體育署長鄭世忠陪同，赴總統府拜會蔡英文總統。

蔡英文首先歡迎代表團載譽歸國，並表示，很高興在兩周前的授旗典禮後，再次見到大家。這段時間大家歷經激烈的競賽，她要向代表團說聲「大家辛苦了」，也特別感謝選手們在賽場全力奮戰，帶給我們一場又一場精采的比賽，展現出挑戰自我極限的精神。

本屆亞帕運，臺灣組成歷屆規模最龐大的代表團，在參與的14個競賽種類中，獲得4金、4銀、12銅的好成績。她稱讚「各位都是我們的臺灣英雄」。並提到，在場的蕭翔文選手曾經因為意外離開熱愛的跆拳道，這次重回選手身分，就贏得我們亞帕運隊史的首面金牌。

桌球代表隊成績也非常優異，蔡英文列舉，像是陳柏諺選手以超乎年齡的穩定，拿下單打金牌，並在混合雙打項目，和李婧萱選手聯手拿下銀牌。林姿妤選手不僅在女子單、雙打賽事，和田曉雯選手摘下1金、2銀，同時也和林駿梃選手勇奪混合雙打的金牌；還有程銘志選手、蘇晉賢選手以及黎懿亞選手，在這屆亞帕運都有精采的表現。

她說，羽球代表隊吳于嫣選手、蔡奕琳選手、蒲貴煜選手、方振宇選手，也在單打和雙打項目合力拿下1銀、 3銅，非常不簡單；在射箭男子雙人賽上，吳中宏選手、楊鈞凱選手頂住了壓力，拿下我們亞帕運射箭隊史的首面銅牌。

蔡英文指出，這半年才專練跳遠的吳農彬選手，以及第四度參賽的劉雅婷選手，都在田徑賽場上，讓臺灣被世界看見：黃楚茵選手和黃子軒選手不僅是賽場上的焦點，更在網球輪椅雙打奪下連續三屆的銅牌。圍棋代表隊勾善文選手、嚴礽麒選手以及石閔元選手，也都拿下團體賽銅牌。

她再次感謝選手透過亞帕運，讓世界看見臺灣的體育實力。也感謝辛苦付出的教練、隊醫、防護員以及所有的後勤團隊，因為有他們的專業協助，讓選手能夠持續奮戰，還有團長穆閩珠長期投入身障運動發展，並且和教育部、體育署分工合作，讓我們在國際賽事中獲得好成績。

蔡英文承諾，接下來政府會持續推動身心障礙運動發展，也會支持選手及教練能夠充分備戰明年的巴黎帕運，並祝福所有的選手繼續創下亮眼的成績。