根據彭博Markets Live Pulse所做的調查，在528名受訪者中，約有85%的人認為排除通膨影響的「實質中性利率」（real neutral rate）已從新冠疫情爆發之前的約50個基點，急升至約100個基點或更高。

聯準會主席鮑爾曾在三月時坦言「我們不知道中性利率會落在哪裡」。

如果強韌的美國經濟導致中性利率超出歷史水準，聯準會就更有可能進一步收緊政策，並維持政策緊縮更長時間，而這將壓低股票和債券的價值。

由於投資人已經接受了利率將升更高、高更久的前景，美股和美國公債最近都受到打擊。

上周美國10年期公債殖利率短暫突破5%大關，為2007年以來首見，對利率敏感的科技股首當其衝。標普500指數和以科技股為主的那斯達克100指數在上周都跌入了修正區。

就美國10年期公債而言，受訪者幾乎不認為壓力會緩解。根據預測中位數，美國10年期債息可能在今年底站上5字頭。超過6成的受訪者表示，標普500指數和那斯達克100指數都被高估，約15%的受訪者認為只有科技股被高估。

約45%受訪者預期那斯達克100指數本季可能重挫多達10%，約五分之一受訪者則預期跌幅會超過10%。

今年早些時候，AI狂熱讓投資人把升息疑慮拋到腦後，並帶動那斯達克100指數在今年前三季大漲約35%。隨著10月接近尾聲，該指數料將連續第三個月收黑，為一年多以來首見。且數據顯示，截至上周五收盤，那斯達克100指數仍被高估10%。

過半受訪者對公債殖利率上揚的影響看法悲觀，認為殖利率如果處於5%以上一個季度或更久，就會導致經濟「硬著陸」，也就是聯準會抑制通膨的行動引發經濟衰退。另有約47%的受訪者則認為經濟對債息走高將處之泰然。

此外，由於美國公債殖利率高漲，以及聯準會發出利率將升更高、高更久的訊息，近6成受訪者認為未來一個月美元將走強。