本次擴大徵才活動為期兩周，自10月31日至11月13日止，報考資格為大學學歷以上，具備多益600分或同級英語認證的成績，透過華航網站報名，錄取者預計自明年2月起陸續報到，展開系列職能及通識訓練。

其中，華航睽違8年招募「航空中樞神經」簽派員，負責飛行計畫製作、航機簽放、航情守望等工作內容，協助蒐集起備降機場、沿途航路天氣狀況與各國領空飛越許可申請，並根據各機型及航線計算航程燃油，規畫具安全與舒適的飛航計畫，同時監控航班狀況，扮演著地面飛行員的重要角色。

此外，華航為全球航空貨運擁有完整健全的運輸體系，本次也招募貨運營運人員，包括貨運管制員及裝載管制員，負責規畫與管理全球客貨機航班進出及轉口貨物，如裝載運送、貨物載位、酬載量計算等裝載計劃製作與執行，確保每個航班貨物運輸安全抵達目的地。

華航亦持續招募培訓機師，報考資格須具備多益750分以上與多益口說及寫作測驗140分以上成績單，通過各階段考試且錄取的培訓機師，將由華航出資送往專業飛行學校接受10至12個月的基礎飛行訓練，之後再進行為期約12個月的民航相關訓練，完成近2年的訓練及考核，即可成為合格副機師。