上周外資在集中市場賣超725.76億元，累計今年來賣超已達1,206億元，持股台股市值占比也掉到四成以下；另在個股操作方面，賣超鴻海（2317）12.05萬張最多，另買超誠美材（4960）2.85萬張最多。

證交所統計，外資上周在集中市場賣超為725.76億元，另統計今年初至10月27日止，累計賣超1,206.18億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為20兆2,563.34億元，占全體上市股票市值的39.85％，跌破四成，持有周市值減少6,389.74億元。

就個股買賣方面，外資上周自集中市場買超最多的前三檔上市股為：誠美材買超28,513張、緯創買超27,083張、華東買超13,550張；賣超最多的前三檔上市股為：鴻海賣超120,471張、開發金賣超66,837張、聯電賣超52,307張。