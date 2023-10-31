鴻海30日股價開高後在賣壓出籠下走低，盤中重挫4.28％至94元，終場下跌3.77％、收於94.5元，創2020年底以來近34月低點，近6個交易日市值蒸發1247億元，遭聯發科超車滑落至第三。三大法人30日擴大賣超3萬2543張，近11日累計賣超達18萬5344張。

鴻海對此發表聲明，指出目前市場對集團營運有許多臆測，影響資本市場運作，而經營團隊對各項業務均有充分掌握，也持續與外界溝通說明公司立場及經營現況，強調目前運作正常，呼籲外界對鴻海營運應有信心，且勿傳播謠言。