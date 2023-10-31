鴻海30日股價開高後在賣壓出籠下走低，盤中重挫4.28％至94元，終場下跌3.77％、收於94.5元，創2020年底以來近34月低點，近6個交易日市值蒸發1247億元，遭聯發科超車滑落至第三。三大法人30日擴大賣超3萬2543張，近11日累計賣超達18萬5344張。
鴻海對此發表聲明，指出目前市場對集團營運有許多臆測，影響資本市場運作，而經營團隊對各項業務均有充分掌握，也持續與外界溝通說明公司立場及經營現況，強調目前運作正常，呼籲外界對鴻海營運應有信心，且勿傳播謠言。
鴻海(2317)受中國大陸官方展開稅務及用地「雙線」調查消息衝擊，近日股價一路走跌，賣壓沉重導致30日重挫、下探近34月低點，市值滑落至第三。鴻海對此發表聲明，強調集團目前運作正常，呼籲外界對鴻海營運應有信心，且勿傳播謠言。
鴻海30日股價開高後在賣壓出籠下走低，盤中重挫4.28％至94元，終場下跌3.77％、收於94.5元，創2020年底以來近34月低點，近6個交易日市值蒸發1247億元，遭聯發科超車滑落至第三。三大法人30日擴大賣超3萬2543張，近11日累計賣超達18萬5344張。
鴻海對此發表聲明，指出目前市場對集團營運有許多臆測，影響資本市場運作，而經營團隊對各項業務均有充分掌握，也持續與外界溝通說明公司立場及經營現況，強調目前運作正常，呼籲外界對鴻海營運應有信心，且勿傳播謠言。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。