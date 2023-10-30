遠傳總經理井琪表示，合併後「新遠傳」的用戶近千萬，會更有效發揮經濟規模，遠傳也會持續優化網路，尤其是覆蓋率部分會明顯有感。

井琪表示，遠傳與亞太電的頻譜資源速配，雙方合併的綜效將對產業、消費者、股東和員工將產生最好影響，更對環境做出實質貢獻，誠如徐旭東董事長說的「要做就做最好的！」。合併後「新遠傳」的用戶近千萬，未來藉由經濟規模的擴大，在加值服務體驗可以更多元、更創新；同時，在網路整併方面，第一階段將整併雙方基地台，可有效節能並減少碳排，整併完成後網路覆蓋率（收訊地區）將能最高增加92%之多，第二階段會針對核心網路進行整合，「新遠傳」用戶在合併基準日後，會逐漸感受網路品質提升，尤其是覆蓋率部分會明顯有感，遠傳也會進行網路擴容及其他調整，上網速度也會持續提升，相信「新遠傳」會是消費者的第一首選。

遠傳強調，合併後的「新遠傳」在關鍵的1GHz以下黃金低頻，增加頻寬66%，是業界「最大連續低頻」（700MHz頻段連續50MHz頻寬），其次，5G頻段頻寬增加50%，由既有遠傳3.5GHz頻段與新增亞太2600MHz（TDD）相連頻段組成，是業界「5G最大頻寬」（共計120MHz），不僅為用戶提供優質的行動生活，亦深耕遠傳「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)技術，結合5G、雲端與資安，遠傳在智慧城市、 智慧製造、智慧醫療等多向領域發展創新的綠色資通訊解決方案，讓5G不只是通訊技術，更是帶動企業與社會轉型升級的關鍵驅動力。