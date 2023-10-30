嘉義縣大林鎮三角里頂林頭段一處農地，被林姓女子蓋鐵皮屋要當棺木工廠使用，遭檢舉違建，嘉義縣政府限期今年6月30日以前拆除，但地方反彈大，縣府於4月間已強制拆除，檢方則依違反區域計畫法，將林女聲請簡易判決。

林女於2022年11月間購入這塊農地，12月起即施工鋪設水泥、興建鐵皮屋，打算開棺木工廠，遭民眾檢舉。

嘉義縣政府於今年2月7日會勘後認為違反區域計畫法規定，於3月20日發函裁罰6萬元，並限期於今年6月30日前變更使用至符合土地使用管制規定，或拆除地上物恢復至農牧用地使用目的及功能。

嘉義地檢署聲請簡易判決處刑書指出，嘉義縣政府今年7月20日勘查這塊土地，林女未依期限變更使用方式，因而縣府將全案函送嘉義縣調查站偵辦。

林女到案後坦承不諱，檢方根據嘉縣府裁處書、今年2月、7月及10月的會勘紀錄及照片、繳納罰款收據、土地建物資料等物證，認為林女涉犯《區域計畫法》第22條，不依限變更土地使用或拆除建築物恢復土地原狀罪嫌，聲請簡易判決處刑。

嘉縣府經發處表示，此處違建對地方發展影響大，民眾反映意見多，縣府依法執行公權力，今年4月21日已強制拆除。