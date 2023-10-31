全球經濟表現不佳，部分企業受影響開始裁員，但有一名網友發文指出，某家外商公司之前才裁員，但最近又開始大舉徵才，讓他很好奇這是什麼操作？貼文一出引發其他網友討論。

該名網友在Dcard上以「裁員後大徵才是什麼神操作」為題發文指出，他最近看到某外商又開始大徵才，但那家外商公司之前才在裁員，他好奇詢問，「那麼不穩定的公司還會有人想去應徵報到嗎？」

有網友分析，該外商公司用意是讓人力成本減少，紛紛表示，「業界的目的通常是為了降薪，如果老鳥不願意降，就是改以資遣的方式，然後徵一批新的便宜韭菜進來」、「砍掉老鳥換新人，可以省錢呀」、「我3月公司說突然沒訂單要裁員，結果最近又開始招人，可能是故意大量找台灣人，然後資遣，就可申請外勞？」

也有網友說，這種操作，通常是在轉型，「先裁掉沒機會的、不成功的事業，把坑先讓出來，讓下一個新事業可以有員額招人。」