相較於其他國家，美國經濟顯得更為穩健，就業市場也保持強勁。但最新調查數據顯示，儘管美國員工對經濟衰退的憂慮正在減弱，但他們顯然越來越憂心可能遭到裁員。

美國求職網站Glassdoor的數據顯示，本月有關裁員的討論達到2020年7月以來的最高水平，而員工信心指數（Employee Confidence Index）更降至2016年以來的新低。Glassdoor員工信心指數中，對雇主未來6個月業務前景持樂觀態度的員工，在10月的比例降至45%，低於1年前的54.6%。

美國第3季GDP（國內生產毛額）成長4.9%，創近2年來最快成長速度。9月就業意外激增，經濟學家還預估10月就業人數將穩定成長18萬人，而失業率預計將連續第3個月保持在歷史低位3.8%。

整體經濟數據依然強勁，但員工信心仍然持續下滑。Glassdoor首席經濟學家Daniel Zhao表示，因為不管經濟情況如何，美國員工可能最關心的還是他們的工作保障。

從產業別來看，資訊行業從業人員的信心最弱。根據美國政府數據，該行業的員工比去年疫情時期的最高峰人數減少了近10萬人，而今年一波接一波的裁員也扭轉了員工的信心。不斷傳出的裁員消息，也難怪員工對於何時會面臨「炒魷魚」的風險大感不安。