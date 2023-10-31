目前標普500指數已有251家公司公布業績，根據LSEG，其中78%的公司獲利優於華爾街的預期。分析師現在預期標普500指數第三季總體獲利年增4.3%，比10月初預估的年增1.6%樂觀許多。

周一收盤，道瓊指數漲511.37點或1.58%，報32,928.96點。標普500指數漲49.45點或1.20%，報4,166.82點。那斯達克指數漲146.47點或1.16%，報12,789.48點。費城半導體指數跌41.91點或1.30%，報3,185.18點。

標普500指數11大類股全面收高，通訊服務類股漲2.06%，漲幅最大；其次為金融股漲1.71%。非必需消費品類股漲1.26%， 科技股漲1.19%。能源股漲0.31%，漲幅最小。

重磅科技股全漲，蘋果漲1.23%，微軟漲2.27%，亞馬遜漲3.89%，Alphabet漲1.87%，輝達漲1.63%。

台股ADR有漲有跌，台積電微升0.08%，聯電持平，日月光跌1.60%，中華電信漲1.10%。

本周開拓重工、蘋果、輝瑞和星巴克等重量級公司將發布業績報告。美國勞工部將在周五公布10月非農就業報告。

聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）將在周二召開為期兩天的貨幣政策會議，料將決定聯邦基金利率目標維持不變，仍介於5.25%～5.50%。

投資人將緊盯FOMC會後聲明和聯準會主席鮑爾在會後記者會上的發言，以取得更多央行利率走向的線索。

英國和日本央行也將於本周宣布利率決定，根據日經新聞報導，日本央行可能考慮進一步調整其殖利率曲線控制（YCC）框架。

紐約證交所上漲與下跌股數比為2.15：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為1.62：1。

標普500指數成分股無一觸及52周新高、有44檔創新低。那斯達克指數有14檔成分股創下52周新高、363檔創新低。

美國交易所成交量總計為101.6億股，過去20日均量為106.7億股。