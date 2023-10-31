台指昨日反彈力道薄弱，逼近五日線遭到壓回，且盤中有跌破上週五低點，顯示大盤尚未止穩，先保守看待為宜。本週最值得矚目的是，美國聯準會(Fed)主席鮑爾將會在11月的利率決策會議發表聲明，值得投資人留意後續消息。台股短線雖然不排除仍有下探可能，然而考量 KD指標已經位處超賣區，下跌空間已相對有限，加上萬六大關可望提供下檔支撐，故短線不必過度悲觀，且若指數 迅速站回16300點並收復起跌點，則可期待反彈行情展開。

籌碼面部分，台指期淨部位三大法人淨空單增加2878口至-11401口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加3341口至-12483口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加4334口至-5356口。

永豐期貨分析指出，整體來看，台股留上下影線紅K，技術面來看盤勢仍處低檔盤整格局，由於本週市場聚焦FOMC會議，觀望氣氛濃，預期盤勢將維持橫盤整理。