報載友達逐步將新加坡廠區設備搬回台灣，並循友達竹科L3B廠出售廠房及廠務設施的模式，將該座廠房售予世界先進，世界先進則鎖定生產車用晶片，進行車用布局。
友達表示，公司審慎評估全球各廠區整體產能與運作效益，其中也包括新加坡廠區設備盤點，相關規畫以公司公開訊息為準。友達下午將召開法說會，公布第3季財報。
外傳世界先進(5347)首座12吋廠計畫將購買友達新加坡廠，友達(2409)上午表示，這項傳聞並非事實，也無此規畫，勿引用錯誤訊息與市場臆測。
報載友達逐步將新加坡廠區設備搬回台灣，並循友達竹科L3B廠出售廠房及廠務設施的模式，將該座廠房售予世界先進，世界先進則鎖定生產車用晶片，進行車用布局。
友達表示，公司審慎評估全球各廠區整體產能與運作效益，其中也包括新加坡廠區設備盤點，相關規畫以公司公開訊息為準。友達下午將召開法說會，公布第3季財報。
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