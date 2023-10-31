報載友達逐步將新加坡廠區設備搬回台灣，並循友達竹科L3B廠出售廠房及廠務設施的模式，將該座廠房售予世界先進，世界先進則鎖定生產車用晶片，進行車用布局。

友達表示，公司審慎評估全球各廠區整體產能與運作效益，其中也包括新加坡廠區設備盤點，相關規畫以公司公開訊息為準。友達下午將召開法說會，公布第3季財報。