台灣高教面臨人才危機，教育部表示，正規畫博一至博三學生，每月由教育部補助2萬元、學校及企業共同補助2萬元，合計每月4萬元，以吸引年輕人就讀博士班。但事實上，今年6月教育部曾提出產學合作型博士（譬如STEM領域）月領6至7萬元的想法，最終未獲得落實。

現在博士生每月可領2至3萬元，今年6月21日在台中靜宜大舉行「大學校院校務、教務經營主管聯席會議」，教育部提出「博士生獎學金計畫」的初步想法，將博士生分為產學合作型及學術發展型，然後再提高他們的獎學金額度，以吸引更多年輕人走學術之路。

根據教育部當時的說法，未來產學合作型的博士（譬如STEM領域），一、二、三年級每人每月分別可領6萬元、6.5萬元、7萬元，其中教育部分別負擔2萬元、2.5萬元、3萬元，其他4萬元則由學校及企業負擔。

至於學術發展型博士一、二、三年級學生，每月分別可得3萬元、3.5萬元、4萬元，其中教育部分別負擔1.5萬元、2萬元、2.5萬元，其他1.5萬原則由學校和企業負擔。

不過根據教育部長潘文忠近日到立法院教文會施政報告所提出的內容，博士獎學金計畫不再區分為產學合作型及學術發展型兩類，而是一律改為定額補助，博一至博三生，教育部每月補助2萬元、學校及企業共同補助2萬元，合計每月4萬元。113年起每年補助1200人，至115年起補助人數達3600人。

此外，也由學校訂定相關規範，針對入學甄選機制、學校職涯輔導、學生實習銜接及師生參與產學合作研究等情形，教育部選擇一些優秀的博士生加碼補助，113年起每年加碼補助0.54億元，至115年起加碼補助達1.62億元。

教育部原先要將博士獎學金分成產學合作型及學術發展型兩類、並讓產學合作型博士月領6至7萬元的想法，最後並未落得落實。

教育部表示，博士獎學金計畫後來經諮詢部會、中研院及學校建議，調整為定額及加碼補助機制，有助引導學校針對入學甄選機制、學校職涯輔導、學生實習銜接及師生參與產學合作研究等情形，擇優加碼補助學生，提升學生就讀博士意願。