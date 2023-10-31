新北市一名60歲王姓男子，昨（30）日晚間20時許與親友一同進入烏來區哈盆古道，未料清晨5點多在途中不慎滑落深約100多公尺邊坡，由於傷勢過重，無力自行脫困，同伴便緊急步行至登山步道撥打119求助。

新北市消防局於今（31）日上午8時許接獲通報後，立刻派遣新店中隊、烏來、安和、新店、直潭分隊及慈福繩索隊等共計17車35人前往救援，林務局亦派出5位森林護管員前往協助，於中午11時下切200公尺，見患者頭部撕裂傷、身上有多處擦、挫傷，替患者包紮固定在軟式擔架後，給予保暖並利用繩索吊掛方式拖行至上方步道，於15點36分搬運至登山口送上救護車，送往新店慈濟醫院救治。

新北市消防局救災救護指揮中心呼籲，登山是一項有風險的活動，建議民眾請勿於夜間入山，也不要單獨行動，要與同伴保持聯繫，並攜帶足夠的裝備和食物及飲用水。

第四大隊大隊長陳志瑋也表示，從事登山戶外運動應注意腳下路況，攜帶電量充足的光源以確保登山過程的安全，若不幸遇到危險或身體不適才能有同伴在第一時間撥打119或112求救及做相關緊急處置，尤其在較偏遠地方時，有同伴的協助引導，才能讓救援能量快速到位。