越南胡志明市將向檢舉貪污行為的民眾提供最高1000萬越南盾（約新台幣1.3萬元）的獎金，並保護爆料者不被刁難、報復；民眾可親自前往相關單位或透過電子郵件寄送資料。

網路媒體越南快訊（VnExpress）今天報導，這項規定由胡志明市市委常委會所頒布。胡志明市市委常委會表示，向民眾購買檢舉訊息並非商業交易，而是激勵、動員民眾提供有價值的訊息，協助肅貪與打擊負面消極行為。

除了專門從事反貪工作與接收反貪訊息的人員之外，其餘在越南工作、生活的組織和個人都可以檢舉。

爆料者可親自前往位於第三郡阮嘉韶路（Nguyen Gia Thieu）的胡志明市公民接待委員會，或是到位於第三郡張定路（Truong Dinh）的胡志明市市委內務委員會遞交資料，也可透過郵寄或電子郵件檢舉。

檢舉內容包括公職、權勢人員的貪污行為，以及胡志明市市委與市政府所負責管理的黨員、官員、公務員、人員的負面消極行為。

每則檢舉訊息最多可獲獎金1000萬越南盾；此外，若檢舉訊息具打擊貪污、負面消極行為的價值，及有助防止損害或追回資金、財產，爆料者將可獲得適當獎勵。

檢舉人的個資將保密處理，若出現遭受報復與刁難的跡象時，人身安全也會獲得保護。與此同時，檢舉人有義務提供、補充資料並為訊息的真實性負起責任，若提供不實訊息，將被追究責任與賠償損失。

報導表示，付費向民眾購買預防、打擊貪污的訊息並非新鮮事，中央內政委員會及一些省市10年前就設立相關機制，並收到很多有用的訊息。