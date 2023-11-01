徐姓、廖姓及張姓男子，前年（110年）開班教授性愛課程，主打真人實戰，檢察官依公然猥褻罪起訴，台灣高等法院駁回檢方上訴，認定3人目的在增進夫妻或親密伴侶之間的性生活和諧，並未侵害他人性自主決定權，判決3人無罪確定。

檢方起訴指控，徐、廖及張姓男子共同基於營利目的，架設網站，公開招募不特定人以2200元至3500元費用參與性愛教學課程，2021年2月20日，在北市大安區某處開課，由張布置場地、核對身分及拍攝，由徐舔觸廖私處為猥褻行為，供現場21名學員觀覽，3人涉犯圖利公然猥褻罪。

台灣高等法院駁回檢察官上訴，認定徐等3人基於教學目的，在密閉教室內從事情慾探索的性愛教學活動，並就教學過程應行注意事項詳予約定，目的在增進夫妻或親密伴侶之間的性生活和諧，屬於司法院釋字第617號解釋所指「教育性、藝術性或醫學性」活動的一種，並未侵害他人性自主決定權。

高院指出，本案學員均已成年，過程中專注學習製作筆記，並未因此等暴露行為產生負面情緒，難認3人行為屬於圖利猥褻罪所要處罰的「猥褻」行為，判決無罪確定。