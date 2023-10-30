自然教室就一定潮濕陰暗擺滿泛黃的玻璃試瓶嗎？美勞教室只能用來上美勞課嗎？實踐國小、華江國小、仁愛國小的小朋友們會跟你說：「不是！我們學校的專科教室才不是這樣」。
隨著108課綱上路，新的教學方式講求學生自主學習及討論互動，台北市提供創造新火花新創意的學習場域，翻新學校教室設施設備。在112年暑假改造7所國小、17所國高中整修專科教室為新世代學習空間，總經費達新台幣4,200餘萬元，嘗試打造新世代新國民教育的教學場域。
仁愛國小建置創藝LAB-跨領域美感實驗室即是以跨領域美感教育為主軸，希望打造「創異、創意、創藝」的三創教室。仁愛國小賴柏宗主任表示，透過美感環境的營造更能讓學生沉浸在美的體驗中，進而透過教師教學引導啟發學生設計思考，提升美感素養。藝術領域李伊珊老師表示，之前帶著學生一起規劃教室空間的改造，現在學生在改造後的美感教室上課，除了感受空間美學，上課氣氛佳、討論也熱烈起來。在跨領域美感教室ART LAB裡，老師帶著學生進行跨領域課程，結合跨領域課程連結學生的生活經驗，設計「小小導遊的文化提案」，結合國際交流設計的導覽課程。並且在這裡結合美術、音樂、語文及科技，採集校園植物進行藍晒書籤、在語文課寫成詩，到了音樂課錄製聲景及朗誦自己的詩，最後完成屬於自己的藍曬書籤，讓學生體驗藝術跨領域的結合。改造後的跨領域美感教室，大片的玻璃窗，吸引了全校師生的目光，老師們在美感空間中備課與對話，學生們也都很希望能在這間教室上課，學生們沈浸在美感空間中，投入在跨領域的學習裡。
華江國小莊琬婷主任認為自然教室除了是教學空間，也是有趣的實驗基地，更是下課時間學生自主探索的場域。因此華江國小自然教室的改造將原本封閉的教材準備室，改造成棕色系洞穴入口，讓教室宛如一座充滿自然奧秘的洞穴。洞穴內鋪上溫潤的木紋地板，擺放大地色系的書架、懶骨頭以及自主探索的教具教材，充分符合孩子喜愛挑戰冒險的天性。自然科任朱玉真老師認為，改造後的美感教室，擴大了原本的教學場域，讓教學動線更舒適流暢，靈活變化的弧形石紋桌，不僅滿足小組實驗和討論合作的教學，更符合團體教學的需求，滿足不同教學情境需求。老師更發現，自從教室改造後，孩子上課的眼神更加專注投入，美感自然教室儼然成為孩子喜歡探索科學、動手操作，兼具理性與感性的溫暖園地。華江國小也透過線上問卷發現，有高達98%的孩子很喜歡改造後的教室，尤其是自我探索區。啟用後的「賽恩斯探索樂園」有多受孩子歡迎呢？看看孩子散發專注光芒的課堂風景，聽聽探索區內傳出的陣陣歡笑聲，也就不言而喻了呢！
台北市教育局表示，學校是教學發生的場域，教室空間即須符應當代的教學模式與需求。而新世代學習空間即是以學生為中心，採多模式、多中心的空間配置和彈性家具，並以資訊和通訊技術為基礎設計，以符應多元和多樣學習需求的空間與設施。台北市教育局將持續以學生為本位打造校園硬體更新、軟體創新之新國民教育，發展新世代學習場域，鏈結空間設計兼具教學機能，營造友善教學環境。(台北市教育局廣告)
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