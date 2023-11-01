爭取獨立參選總統的鴻海創辦人郭台銘遭人檢舉連署點贈送瓶裝米酒，據了解，今天（1日）上午基北北桃四市都有針對郭連署點的大規模搜索。基隆地檢署便搜索了包括基隆市連署總站在內的7處地點，釐清除了送米酒外，是否涉及其他不法事件。

基隆地檢署接獲檢舉，指郭台銘的連署點涉嫌在連署期間以瓶裝米酒做為連署的贈品。1日上午，基隆地檢指揮基隆市調查站、基隆市警察局和調查局新北市調查處，搜索郭台銘基隆市連署總部負責人住處，以及包括基隆市孝三路連署總站在內的7處地點，截至下午1時為止，搜索行動仍在持續進行。

基隆市孝二路的郭台銘基隆市連署總部1日上午遭基隆地檢署搜索，下午總部鐵捲門直接降下。（張志康攝）

據了解，檢調查察賄選的標準，是新台幣30元，瓶裝米酒市售價格為27元，照理來說應不致於涉及賄選。不過，基隆地檢署表示，查察賄選不完全會依據新台幣30元一項標準，檢調還需要釐清是否還有贈送其他物品或金錢往來，經過相關事證及個案全貌檢視，才能進一步認定是否違反《總統副總統選舉罷免法》。

依中選會相關規定，郭台銘與賴佩霞若要取得明年1月13日總統大選候選人資格，便應於11月2日前提出28萬9667人的連署書，中選會則將會於11月14日前公告郭台銘的連署結果。不過隨著連署遭檢調大規模搜索，郭台銘的總統路恐怕還會有變數。

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