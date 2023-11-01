王座表示，「橋村炸雞」板橋首店開幕至今，每日排隊人潮絡繹不絕。看準台北市信義區的高消費力和美食多樣性，二店選擇落腳台北101購物中心，裝潢以橋村的黃色做活潑點綴，傳遞品牌的溫馨氛圍，並依據首店消費觀察及商務客群考量，提供在地化餐飲組合。

深諳信義商圈的快節奏步調，「橋村炸雞」台北101店提供便利迅捷的用餐方式，同時坐落於美食廣場，消費者無需等待專屬內用座位，也可輕鬆享受橋村美味。且不同於韓國只能選擇大份量的分享餐，台灣透過提供套餐組合，使個人或雙人就能大快朵頤。

王座表示，「橋村炸雞」在台灣提供多達12種個人套餐，囊括蜂蜜帶骨雞及腿翅等經典炸雞系列，到韓式魚糕湯、辣泡菜炒飯等赴韓必吃的非炸物美食，雙人餐更推出4種搭配法，透過將熱門品項與套餐的綑綁策略，更符合台北101商務客在尖峰時段的用餐需求。

另外，韓苔苔木薯脆片、生乳霜淇淋系列等7種多元化經典附餐，也是「橋村炸雞」台北101店的另一亮點。王座表示，「橋村炸雞」台北101店將於2～6日記初開幕限量優惠，每日前30組購買炸雞系列任一品項者，可享獨家橋村鉑金啤酒、精釀柚子啤酒買一送一。

王座2023年9月自結合併營收1.03億元，月減10.76％、年增達34.35％，創同期新高、歷史第四高。使第三季合併營收3.39億元，季增16.04％、年增達29.28％，刷新歷史新高。累計前三季合併營收9.18億元、年增達41.36％，續創同期新高。

王座今年在台規畫新展6～8家，加計「橋村炸雞」台北101店已開出7家，新光三越A11店預計12月開出，配合「段純貞牛肉麵」與「京都勝牛」海外門市同步拓展，集團對第四季營運審慎樂觀，預期下半年營運將優於上半年，帶動全年營收上看12億元、改寫新高。