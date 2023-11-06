近一週來，受到國際鐵礦砂和廢鋼原料價格反彈走揚激勵，鋼價有撐。豐興6日開出的內銷盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品都維持平盤，其中鋼筋主力產品，在原料成本偏高下，呈現「明平暗漲」走勢，後市很有機會掀起補漲行情。受到豐興本週盤價開平盤影響，預期其他鋼筋大廠東和鋼鐵、威致、海光等公司，勢必跟著維持平盤

展望未來，豐興業務部發言人莊文哲表示，第四季為鋼筋旺季，需求不會太差，明年第一季就遇到傳統淡季，預期整體需求將會放緩。另據了解，每到年終歲末，受到冬天季節性因素影響，國外常碰到冰天雪地，廢鋼收購不易，且運輸也困難，廢鋼行情容易上漲，加上國內趕工效應，鋼筋需求轉強，鋼價獲得有力支撐。

豐興6日召開廠盤會議，開出本週盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品都維持平盤，其中廢鋼每公噸收購牌價維持10,700元，鋼筋每公噸牌價維持19,100元，型鋼每公噸牌價維持26,300元。

市場人士指出，近來在需求減緩影響下，鋼筋價格不僅重跌，而且超跌，主要是原料成本激勵，鋼胚半成品成本墊高，但鋼筋價格偏低，因此鋼廠適度取消優惠價格，來補漲鋼筋價格，相當合理，如果原料成本續漲，預期鋼廠也將會跟著反映成本。

至於近一週國際鋼鐵原料方面，豐興指出，日本H2廢鋼、美國貨櫃廢鋼原料報價雙雙逆勢上漲，其中日本廢鋼每公噸報價上漲5美元，由每公噸360美元漲到365美元，且美國廢鋼每公噸上漲10美元，由每公噸350美元漲到360美元，另澳洲鐵礦砂則每公噸上漲4.8美元，由每公噸121.8美元漲到126.6美元。