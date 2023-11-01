上洋表示，公司今年擴大技師與售後服務人員編制、積極開拓國內外營運據點，致營業成本及營業費用增加，然從公司長期競爭力來看，擴大在地服務與維修編制更能即時滿足客戶需求，並提升競爭優勢，雖因今年氣候變化連帶影響銷售造成遞延效應，但從營收已連續三個月月增幅度達雙位數來看，公司持續充實服務量能並拓展多元通路，有助於營運表現。

上洋經營商用洗衣市場已逾40年，為台股唯一專營自助洗衣市場的上櫃公司，在台商用洗衣機出貨量遠高於市場同業，更為日本第一的AQUA商用洗衣設備台灣獨家總代理權，今年更進一步取得AQUA東南亞總代理權，與原廠攜手合作開拓海外市場。此外，上洋持續拓展自助洗衣板圖，《SeSA洗衣吧》在台灣共有超過160家連鎖店，高端精緻乾水洗新品牌《RIV》今年亦已開設4家直營門市；上洋觀察台灣小宅、單身、高齡人口比例提升等為發展商用洗衣業務的有利趨勢，也將持續尋覓合適地點，開設新店面，進一步爭取市占率提升。

展望後市，公司除了家用空調、商用洗衣業務外，商用空調、冰水機等較不受季節性影響產品亦為重點發展業務，在新產品、新據點與新服務量能的帶動下，期望帶來新的營收貢獻，維持營運穩健。