士林地檢署偵辦溫泉大亨陳仲明涉嫌買個資，幫助郭台銘衝高連署書數量，檢察官約談上百名連署民眾，上月21日諭令陳仲明300萬交保，經過數日過濾資料，查出竹聯幫大老、統促黨副主席李宗奎違反《總統副總統選舉罷免法》，台北地檢署1日諭令60萬交保，同時間，新北市調查處再約談陳仲明，案經檢察官複訊向法院聲押獲准。

調查局新北市調查處積極偵辦郭台銘連署站有人花錢買個資，衝高連署書數量，根據士林地檢署偵辦溫泉大亨一案，發現李宗奎牽涉其中，而陳仲明具有外省掛幫派背景，檢警根據連署書資料，再次約談陳仲明到案，另外，同為外省掛竹聯幫大老李宗奎「鍾馗」一併遭台北地檢署傳喚，陳仲明因犯罪嫌疑重大，遭法院裁准羈押。

檢調指出，李宗奎在統促黨擔任副主席，只要一聲令下就能「收集」到連署書，連署人並未言明有動員或收錢的情形，士林地檢署上月21日諭令陳仲明交保，利用查扣的資料，順著藤蔓往上摸，經新北調查處約談陳仲明，案經檢察官複訊後向新北法院聲押獲准。