台北市內湖、南港區立委選舉，泛綠陣營分裂，加上還要對上國民黨參選人、台北市議員李彥秀。對此，前立委郭正亮1日就表示，「李彥秀完全沒有爭議，而且大家都覺得她選民服務做得非常好，我認為這一區大概李彥秀的勝率已經超過95％了，甚至一對一李彥秀都不一定會輸」，引發討論。

郭正亮1日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「李彥秀基本上整個泛藍陣營完全一致，都沒有其他聲音，高嘉瑜本來不同聲音就一大堆，如果藍白沒有合，對李彥秀來說是一個變數，不過柯文哲本來就對高嘉瑜比較友善，但並沒有決定性的影響」，郭正亮坦言，「因為這一區本來就很藍，這一區高嘉瑜如果能夠勝，是一種非常特殊情境才能勝，這一區如果恢復正常的時候，對李彥秀當然有利」。

郭正亮最後更說，「因為李彥秀完全沒有爭議，而且大家都覺得她選民服務做得非常好，我認為這一區大概李彥秀的勝率已經超過95％了，甚至一對一李彥秀都不一定會輸，更何況是還有吳欣岱」。