放下自尊承認錯誤，對有些人來說格外困難，《搜狐網》點名5星座最死不認錯，摩羯天生倔強；射手擅長話術；獅子個性傲嬌；天蠍很會記仇；處女愛面子，要他們低頭承認錯誤，不是絕無可能，但是難度極高。

▌摩羯座

摩羯是倔強之王，他們認為對的事情，即使搬出祖宗八代，也不一定聽從。摩羯自有行事風格，做錯事情就自己承擔，不需別人指指點點。摩羯自尊心很強，如果說他們有錯，一定當面反駁；即使他們真的錯了，也很難低頭認錯。

▌射手座

射手是天生的辯論選手，擅長說哲學道理，即使他們錯了，憑著口若懸河的那張嘴，也能立刻圓回來。射手比較擅長打哈哈，做錯事最常用的套路就是打哈哈，想要他們認錯是不可能的。

▌獅子座

獅子的字典裡沒有「錯」這個字，他們是人群中最亮的一顆星，而且誰敢讓獅子認錯？獅子個性傲嬌，如果道歉認錯，那簡直就是顏面掃地，愛面子的獅子不可能做這種事情。

▌天蠍座

天蠍如果認為自己真的有錯，會乖乖認錯，但若天蠍這邊也有理的話，即使對方有點道理，也很難讓天蠍信服。記得不要招惹天蠍，觸到他們的逆鱗，他們可是會記仇反擊，讓你覺得該認錯的人應該是你而不是他們。

▌處女座

處女會犯錯嗎？處女不會犯錯的！錯的是這個世界，不會是完美的處女。處女犯錯會默默反省，默默自我修正，但是處女很愛面子，不要當面拆穿他們，他們是會翻臉的，他們要是跟你抬槓，就會沒完沒了。