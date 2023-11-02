一行8人登山隊伍攀登馬博拉斯橫斷，其中一名55歲洪姓隊員今天卻不慎在途中滑落邊坡，造成膝蓋出現20公分開放性傷口，疑似骨折，經空勤總隊出動直升機將人吊掛下山後，已送往醫院治療，無生命危險。

該登山隊伍預計利用8天時間攀登岳界四大障礙路線之一馬博拉斯橫斷，上月31日自南投東埔入山，預計本月7日從花蓮玉里中平林道下山，未料洪男今不慎在途中滑落邊坡，右膝蓋出現20公分開放性傷口，疑為骨折，隊伍考量回程路況不佳恐生危險，上午9時許請求消防局派員救援，並告知現場有1名協作陪同，在秀馬山屋遺址等候救援。

花蓮縣消防局獲報後，以電話及訊息方式聯繫報案者，確認洪男狀況後，即集結搜救人員並連繫空勤總隊、林業署花蓮分署玉里工作站等5位先遣搜救人員，於玉里分隊集結清點裝備後，分別由直升機空中部隊及步行部隊同時前往救援患者。

空勤總隊今天上午約11時許，出動直升機起飛前往秀馬山屋，成功將傷患吊掛後，搜救人員立即給予救護處置，接著再送至德興運動場，後由救護車送往花蓮慈濟醫院接受治療。

消防局表示，該起山難救援案件待釐清相關內容後，若確認有違規事項，將依《花蓮縣登山活動管理自治條例》祭出罰則。